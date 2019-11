Ancora una bellissima affermazione per Luca Cinalli, bartender originario di Casalbordino, che grazie alla sua passione e professionalità sta raggiungendo traguardi sempre più importanti. Dal 2015 ha aperto a Londra l'Oriole Bar, dopo diverse esperienze in giro per il mondo. E, il successo del suo locale, arrivato in un solo anno tra i 50 migliori bar del mondo, è valso al 32enne casalese il premio come "Miglior Barman Italiano all'estero" nei Barawards 2016, assegnati dalle riviste specializzate Bargiornale e Ristoranti del Gruppo Tecniche Nuove. Diciannove i vincitori nelle diverse categorie che sono stati premiati nella serata di gala presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano. In gara erano oltre 350 i professionisti ed altrettanti tra bar e ristoranti, selezionati in tutta Italia da una giuria di 100 addetti ai lavori. A decretare i vincitori è stato il voto online con oltre 34mila preferenze espresse.

A ritirare il premio, poichè lui era impegnato a Parigi per lavoro, c'erano suo fratello e la sua fidanzata, naturalmente orgogliosi per questo ennesimo riconoscimento assegnato a Luca. Solo qualche mese fa si era classificato primo al "Best New International Cocktail Bar", a New Orleans [LEGGI].