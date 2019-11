Giornate di Scuola Aperta all’Istituto Comprensivo Gabriele Rossetti, infatti l’Istituto resterà aperto per ricevere studenti e genitori che vogliono visitare i tre plessi della scuola dell’Infanzia Santa Lucia, della scuola primaria L. Martella e della scuola secondaria di primo grado G.Rossetti e avere informazioni sui percorsi formativi e sulle attività didattiche delle diverse sedi.

La dirigente scolastica, prof.ssa Maria Pia Di Carlo, e i docenti dell'istituto, saranno a disposizione per informazioni sul piano dell'offerta formativa e sul modello organizzativo dell'anno scolastico 2017/2018.

Questi gli appuntamenti previsti nelle diverse scuole dell'istituto:

Scuola Aperta - scuola primaria 'L.Martella'

Mercoledì 14 dicembre dalle ore 17

Scuola Aperta - scuola secondaria di primo grado 'G.Rossetti'

Sabato 17 dicembre dalle ore 16.30

Info day per genitori - Scuola dell'infanzia Santa Lucia

Giovedì 12 gennaio 2017 dalle ore 16

In occasione delle suddette giornate si intende far conoscere la realtà dell’Istituto, far familiarizzare i futuri studenti con il nuovo ambiente scolastico, nonché mettere in condizione le famiglie di realizzare una scelta consapevole. Si renderanno visibili gli spazi della scuola, i docenti, le attività, mediante l’attivazione di laboratori sperimentali di teatro, di scienze, di coding, di tecnologia, artistici, di lingua straniera, di musica, di lettura espressiva aperte a tutte le famiglie e agli studenti interessati.

I docenti saranno a disposizione per qualsiasi informazione sui percorsi formativi e sulle attività didattiche. Inoltre verranno spiegate le peculiarità dei diversi corsi orientanti della scuola secondaria di primo grado. Finalità degli incontri è quindi quella di promuovere lo star bene a scuola.

Emma Columbro