Si terrà giovedì 15 dicembre alle ore 17 presso la Pinacoteca di Palazzo d'Avalos la presentazione del libro di Patrizia Angelozzi Il Confine umano (Ianieri Edizioni), storie vere di sette rifugiati richiedenti protezione internazionale, arrivati in Italia nei Centri di accoglienza dall’Afghanistan, Iraq, Somalia, Palestina, Siria e Pakistan.

"Sette storie, sette frammenti di vita, sette confini ma, - spiegano gli organizzatori - in fondo, un solo confine, quello umano. Storie, queste, che fanno annusare motivi e sensazioni rinchiusi in quel limbo, chiamato Centro di accoglienza. Una tematica delicata che permette di conoscere storie vere, tradotte e raccontate in un viaggio narrativo attraverso l’umano".

Realizzato con la collaborazione del Centro Studi e Ricerche del Consorzio Matrix, il progetto è patrocinato dalla Prefettura di Chieti e da Amnesty International. Il libro verrà presentato per la prima volta a Vasto giovedì 15 dicembre ore 17 presso la Pinacoteca del Palazzo d’Avalos. Il programma dell’evento, patrocinato dal Comune di Vasto, prevede interventi dell’autrice Patrizia Angelozzi, saluti istituzionali, di Simone Caner legale rappresentante del Consorzio Matrix e dei membri dell’equipe multidisciplinare. A moderare l'incontro, il giornalista Gianni Quagliarella. Al termine della presentazione ricco buffet multietnico e musica con gli Africa Eko Band. Booktrailer [CLICCA QUI per guardarlo] ideato e realizzato da Vincenzo Scardapane (SpettacoLab).

L'Autrice: Patrizia Angelozzi, scrittrice, si occupa di comunicazione sociale, editoria ed è docente di scrittura creativa. Da molti anni collabora con quotidiani e siti di formazione e approfondimento per il sociale. Della stessa autrice: Senza virgola senza punto accapo, prefazione di Walter Veltroni (Sovera Edizioni); Il valore di ognuno, prefazione dell’Emerito Cardinale Ersilio Tonini (Sovera Edizioni); Ti racconto una storia (Edizioni Didattiche Gulliver); Senza amore si muore, racconto breve vincitore del premio speciale della giuria all’Histonium, per la sezione dedicata alla violenza alle donne.