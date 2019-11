Prosegue nel migliore dei modi il cammino del Team Volley 3.0 nei campionati giovanili femminili. Le ragazze della società vastese nata la scorsa estate sono al comando dei gironi dell'under 14 e dell'under 13. L'under 14 guidata da Gianluca Desiati ha battuto 3-0 (25-11/25-18/25-17) il Tufs Lanciano, consolidando il primato ad una giornata dal termine della prima fase.

Positiva anche la giornata dell'under 13, vittoriosa nel derby con la San Paolo Vasto. Anche se il punteggio potrebbe far pensare ad un match a senso unico, 3-0 (25-13/25-19/25-11), le ragazze allenate da Cristina Fiore hanno dovuto faticare non poco contro le brave pari età guidate da Mario Baiocco che, certamente, diranno la loro nel prosieguo della stagione. Con questa vittoria anche l'under 13 rafforza il primo posto in classifica.