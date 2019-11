Tante soddisfazioni per la presidente Antonia Falasca e per tutto il direttivo per le prove che hanno impegnato gli atleti della Podistica Vasto durante il ponte dell'Immacolata.

Come spiegano dall'associazione sportiva, "il giorno 8 dicembre si è corsa la 12ª edizione della ScopriTermoli, diventata ormai una classica del calendario podistico molisano. Il percorso di 10 km si è snodato lungo il centro e la parte storica della cittadina molisana risultando si suggestivo ma anche molto impegnativo. Nicolino Catalano, Mauro Battista, Daniele Altieri, Marianna Di Filippo, Denis Cortellini e Gianlorenzo Molino insieme a suo figlio hanno rappresentato egregiamente la Podistica Vasto ottenendo riscontri cronometrici più che positivi. In particolare Nicolino Catalano che ha conquistato il 4° posto assoluto,confermandosi un habitué delle zone alte della classifica finale, e Mauro Battista giunto 3° nella propria categoria".

A Montesilvano, invece, la seconda edizione della 21097 Metri sul Km lanciato: "In origine la gara avrebbe dovuto disputarsi il 30 ottobre scorso, ma la forte scossa di terremoto avvenuta poche ore prima della partenza ha costretto gli organizzatori ad annullare la manifestazione per i dovuti e necessari controlli strutturali. Al nastro di partenza con la canotta biancorossa Donato Romagnoli e ancora lui, Nicolino Catalano, impegnato in un vero e proprio tour de force corsaiolo essendo stata questa la sua terza gara dall'inizio del mese e sembra non essere ancora finita. Dai resoconti avuti la gara è stata molto partecipata con gli atleti impegnati in un percorso a tratti anche duro con salite anche del 15%, ma al traguardo la gioia di avercela fatta ha messo in secondo piano tutte le fatiche. E ne ha ben donde Catalano che ha centrato oltre al 7° posto assoluto anche il 2° di categoria".