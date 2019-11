Audax Palmoli in grande forma in vista del big match in testa alla classifica di domenica prossima. Le gialloblu nell'insidiosa trasferta contro l'Aquilana hanno passeggiato sull'Aquilana imponendosi con un pesante 8 a 1. In evidenza le bomber della squadra, Morena Bolognese e Angelica Di Ninni, entrambe protagoniste con una tripletta. Le marcature poi sono state completate da Maiorino e Di Tullio; per la formazione di casa in gol (sul risultato di 3 a 0) Cipriani.

L'Audax non poteva superare l'ostacolo (l'Aquilana era a quota 9 come le palmolesi) e agganciare la vetta in un modo migliore. La formazione di mister Felice domenica prossima riceverà l'altra capolista, il Real Bellante che ieri ha riposato. Le 8 reti in trasferta sono un avvertimento.

LA 6ª GIORNATA

Alba Montaurei - Pizzoli 0 - 10

Aquilana - Audax Palmoli 1 - 8

Intrepida Ortona - Ripalimosani Femm. 1 - 1

Stella Nascentetrivento - Aeternum 2016 Femminile 1 - 0

Women Soccer Castelnuovo - Calcio Femminile Chieti 1 - 7

Riposa Real Bellante

LA CLASSIFICA

Real Bellante 12

Audax Palmoli 12

Intrepida Ortona 10

Aquilana 9

Stella Nascentetrivento 9

Women Soccer Castelnuovo 9

Pizzoli 6

Aeternum 2016 Femminile 3

Ripalimosani Femm. 1

Alba Montaurei 0

Calcio Femminile Chieti 0

IL PROSSIMO TURNO

Audax Palmoli - Real Bellante

Calcio Femminile Chieti - Aquilana

Pizzoli - Aeternum 2016 Femminile

Ripalimosani Femm. - Alba Montaurei

Women Soccer Castelnuovo - Stella Nascentetrivento F

Riposa Intrepida Ortona