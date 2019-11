Nel caloroso Palazzetto di Celano, che ospiterà nel prossimo gennaio le final eight di Coppa Italia, l'All GAmes San Salvo subisce una nuova e pesante battuta di arresto contro la capolista Sport Center che chiude il girone di andata meritatamente in testa. Con questa sconfitta gli uomini di patron Tumini scivolano al 4º posto in classifica, insieme a Montesilvano e Fratelli Cambise, scavalcati dal Minerva Chieti. Gara dal doppio volto quella giocata dagli uomini di Mister Lanza, con la prima frazione affrontata a viso aperto e chiusa sullo 0-0 e un secondo tempo con gli ospiti che sfruttano al meglio il calo fisico dei biancoazzurri ed affondare per ben quattro volte la porta difesa da Di Rienzo.

La partita. Primo tempo di grande equilibrio con le due squadre che si studiano senza sfruttare al meglio le sporadiche occasioni che capitano da una parte e dall'altra. Secondo tempo che si apre sulla falsariga del primo con i primi dieci minuti giocati in perfetto equilibrio, è una ripartenza locale ad essere fatale ai sansalvesi conclusa con un tiro dai 4 metri deviato sfortunatamente da Fabio Cirillo che mette fuori tempo Di Rienzo e fa esplodere il pubblico celanese. I ragazzi di mister Lanza accusano il colpo e dopo 5 minuti i biancorossi trovano il raddoppio ancora con una ripartenza rifinita al meglio dai locali. Il San Salvo prova di riaprire la gara alzando il portiere di movimento, ma si capisce che non è giornata quando Alessandro Marcone ha l'occasione di riaprirla ma calcia al lato e nella successiva ripartenza Di Ghionno, in veste di portiere di movimento, atterra in area il pivot locale e per l'arbitro è rigore, poi trasformato portando il parziale sul 3-0. In pieno recupero i celanesi trovano la definitiva quarta rete che fissa il risultato sul 4-0. L'Allgames Sansalvo Calcioacinque tornerà in campo sabato 17, ancora in trasferta, sull'ostico campo del Montesilvano C5.