"Nel solco delle linee tracciate dal fondatore dei Lions Club International, Melvin Jhon, il Lions Club Vasto New Century ha organizzato due eventi di raccolta fondi per beneficenza". Lo spiegano dallo stesso Club, aggiungendo: "Il primo, gioco a premi per famiglie Dr. Why, con il quale si deve utilizzare la propria cultura personale e velocità di risposta, si è svolto nella sala consiliare del comune di Cupello ed il ricavato è stato devoluto ai nostri connazionali così duramente colpiti dal sisma, specificatamente per la ricostruzione e l’aiuto economico, come da direttive nazionali".

"Il secondo - proseguono dal Club - è stato un torneo di Burraco rivolto a tutti gli amanti di questo gioco, svoltosi nei locali dell’Hotel Perrozzi di Vasto ha raccolto fondi per la campagna di vaccinazione dal morbillo per i bambini dell’Africa, dove non esiste la vaccinazione obbligatoria per questa malattia esantematica che perciò miete dolorosamente tante piccole vittime".