Sono nove i punti all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale. A darne notizia, stamane, è stato il presidente Giuseppe Forte. L'assise civica è stata convocata in seduta di prima convocazione alle ore 9 di giovedì prossimo, 15 dicembre, ed in seconda convocazione alle 16 ore di venerdì 16 dicembre.

Tra i punti all'ordine del giorno, la surroga di Ludovica Cieri, a seguito delle dimissioni rassegnate di recente (qui l'articolo), con Marco Gallo che entrerà in Consiglio per il Movimento 5 Stelle (qui l'articolo); naturalmente si dovrà nominare il nuovo vice presidente in quota opposizione. Saranno discussi anche il regolamento per l’erogazione dei Buoni lavoro – Voucher relativi a prestazioni lavorative di tipo occasionale e varie interrogazioni e interpellanze.

Questi gli altri argomenti in trattazione: Interrogazione presentata il 2 novembre da Alessandra Cappa sui servizi cimiteriali; interpellanza presentata il 17 ottobre da Vincenzo Suriani su traffico e decoro urbano nella zona compresa tra Via D.G. Rossetti, Via dei Conti Ricci e Via Madonna dell’Asilo; interpellanza presentata il 1° dicembre da Vincenzo Suriani sugli aumenti tariffari previsti dal Consorzio Civeta; interrogazione presentata il 1° dicembre da Edmondo Laudazi inerente la ratifica da parte del Consiglio comunale della delibera di Giunta n° 290 del 17.08.2016; interrogazione presentata il 1° dicembre da Edmondo Laudazi sull’ex Asilo Carlo Della Penna; ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 490 del 28.11.2016 Variazione al Bilancio di Previsione 2016/2018 – Annualità 2016; nomina collegio dei Revisori dei conti; ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 466 del 17.11.2016 Variazione al Bilancio di previsione 2016-2018 – Annualità 2016 – Iscrizione finanziamento regionale per realizzazione di una scogliera radente frangiflutto zona portuale di Vasto; comunicazione di prelievo dal Fondo di Riserva; regolamento sulla disciplina del compostaggio domestico.