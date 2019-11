Fatica a segnare, ma ottiene un successo meritato e indispensabile per approfittare del passo falso del Matelica. Con un gol di Cosenza, la Vastese supera la Civitanovese e continua a lottare per la vetta.

La partita - I biancorossi vogliono tornare ad assaporare il gusto della vittoria dopo l'amaro in bocca lasciato dal pareggio nel turno infrasettimanale col San Nicolò. Colavitto schiera il consueto 4-3-3: Manisi, Campanella, Allocca e Mensah in difesa; Romano vertice arretrato di un centrocampo completato da Tafili e Cosenza. In attacco Galizia al centro, Fiore e Felici sulle corsie laterali. Nei minuti iniziali è la Civitanovese, schierata con uno speculare 4-3-3, che prova a spingere, ma un paio di incursioni in area locale vengono sventate dalla difesa biancorossa.

La Vastese quando affonda è pericolosa, come al 14': corner di Fiore, incornata di Allocca a colpo sicuro. La palla s'infrange sulla traversa. Le azioni migliori dei padroni di casa nascono tutte dalla fascia sinistra. Due minuti più tardi traversone di Mensah, testa di Felici, palla a lato sulla destra di Vassallo. Al 21' lancio millimetrico per Galizia che, dal vertice sinistro dell'area piccola, spara in diagonale. Tortelli salva quasi sulla linea. Se si esclude un tiro fiacco e centrale di Cesca, l'azione offensiva dei marchigiani si spegne progressivamente. Vastese padrona del campo, ma non riesce a pungere.

La ripresa si apre con un brivido. Due soli giri di lancette. Battisti sguscia sulla destra e dal lato corto dell'area scodella per la testa di Rapagnani. Traversa a Russo battuto. Al 4' la Civitanovese ci riprova col rasoterra di Negro, fuori di poco, ma stavolta Russo era sulla traiettoria. I biancorossi si scuotono subito. Punizione dai 20 metri. Fiore aggira la barriera. Vassallo si tuffa sulla sua sinistra per deviare il pallone a mezza altezza destinato a fil di palo.

La squadra di Colavitto stringe i tempi. Al 13' Felici si incunea in area e serve l'assist a Galizia, che si libera di Cichella e mira l'angolo basso. Vassallo ci arriva con la punta delle dita.

Ma al gol manca solo una manciata di secondi. Tafili dalla trequarti lancia al centro, dove la difesa marchigiana è salita in ritardo, quindi Cosenza è in posizione regolare e può trafiggere il portiere in uscita, siglando la sua quarta rete stagionale. È il 14'.

La reazione dei rossoblù è affidata alla conclusione di Negro su cui Russo interviene sicuro. Poi continui capovolgimenti di fronte, ma il risultato non cambia.

Le formazioni - Vastese (4-3-3): Russo; Manisi, Campanella, Allocca, Mensah; Tafili (dal 45' st Scutti), Romano, Cosenza; Fiore (dal 40' st Bartoli), Galizia (dal 21' st Marinelli), Felici. All. Colavitto

Civitanovese (4-3-3): Vassallo; Progna (dal 14'pt Di Natale), Cichella (dal 26' st Maresca), Vallesi, Tortelli; Rubino, Lignani, Cesca; Battisti (dal 36' st Sindaco), Rapagnani, Negro. All. Caneo

Arbitro: Panettella di Bari

Rete: 14' st Cosenza

Note: ammoniti Romano (V), Vallesi, Tortelli, Negro, Rapagnani (C) tutti per gioco falloso. Angoli: 6-0. Recupero: 1' pt, 4' st. Spettatori: un migliaio.

La 16ª giornata

Alfonsine - Fermana 0-1

Castelfidardo - Chieti 5-0

Campobasso - Agnonese 1-0

Jesina - Monticelli 0-0

Pineto - Recanatese 0-0

Romagna Centro - Vis Pesaro 0-2

San Nicolò - San Marino 1-0

Sammaurese - Matelica 2-1

Vastese - Civitanovese 1-0

La classifica: 33 San Nicolò; 32 Vastese, Fermana; 30 Matelica, Vis Pesaro; 26 Olympia Agnonese; 25 Sammaurese; 23 Jesina; 22 Monticelli, Campobasso; 18 Civitanovese, San Marino; 17 Castelfidardo, Romagna Centro; 16 Pineto; 14 Alfonsine; 12 Recanatese; 1 Chieti.