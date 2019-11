PRIMA CATEGORIA, GIRONE B

Termina con una sconfitta di misura per i padroni di casa il big match della 13ª giornata tra Sporting San Salvo e Ortona. La formazione di mister Marcello perde 1 a 0 e vede allontanarsi la vetta ora a +11; trend decisamente mutato rispetto alla prima parte del campionato quando i sansalvesi occupavano la seconda posizione.

Continua invece a occuparla il Real Montazzoli che nell'altra sfida di cartello di oggi ha pareggiato 0 a 0 contro il Piazzano.

Tra le altre vastesi vince lo Scerni contro la temibile Tollese. Tra le mura amiche termina 3 a 1; reti casalinghe di Farina, D'Ercole e Cognata. Gli scernesi ora lambiscono la quota play off insieme al San Vito.

Vittoria importantissima per il Fresa che vince in trasferta a Roccaspinalveti. A regalare i tre punti d'oro ai biancorossi è Admir Vasiu tornato tra le fila fresane proprio alla riapertura del calciomercato dalla formazione dell'Alto Vastese. La squadra di mister Stella lascia così l'ultima posizione superando Real Porta Palazzo e Tre Ville.

Va male al Trigno Celenza sconfitto in casa 2 a 0 dal Guastameroli; Antenucci fallisce un rigore per i celenzani sul risultato di 0 - 1, i locali terminano in 10 per l'espulsione nei minuti finali di Alessio Pelliccia. Stessa sorte per il Real Porta Palazzo che in trasferta a Paglieta perde 1 a 0.

Domenica prossima da annotare la sfida-salvezza tra Fresa e Real Porta Palazzo.

LA 13ª GIORNATA

Paglieta - Real Porta Palazzo 1-0

Real Montazzoli - Piazzano 0-0

Roccaspinalveti - Fresa 0-1

S. Vito - Tre Ville 4-1

Scerni - Tollese 3-1

Sporting San Salvo - Ortona 0-1

Trigno Celenza - Guastameroli 0-2

Riposa Marcianese

LA CLASSIFICA

Ortona 29



Real Montazzoli 24

Guastameroli 24

Piazzano 21

Marcianese 19



Scerni 19

S. Vito 19

Sporting San Salvo 18

Tollese 18

Paglieta 17

Roccaspinalveti 13

Trigno Celenza 11

Fresa 7

Tre Ville 5



Real Porta Palazzo 4

IL PROSSIMO TURNO

Fresa - Real Porta Palazzo

Guastameroli - Marcianese

Ortona - Trigno Celenza

Piazzano - S. Vito

Sporting San Salvo - Paglieta

Tollese - Real Montazzoli

Tre Ville - Roccaspinalveti

SECONDA CATEGORIA, GIRONE F

L'Atletico Cupello assapora per qualche ora le vertigini della vetta. I biancorossi ieri hanno espugnato Gissi per 3 a 1. Le reti cupellesi portano le firme di Ruzzi, Mirolli e del neoacquisto Zara (dal Vasto Marina); squadra di casa a segno con D'Amico. Con questo nuovo arrivo la formazione di mister Carbonelli conferma di voler puntare alla vittoria del campionato. La vetta, occupata dal Mario Tano, ora dista solo un punto.

Sembra esserci stata una schiarita sul fronte Odorisiana. La squadra di Monteodorisio interrompe la striscia negativa seguita al derby e vince per 4 a 0 contro il Quadri. Di Matteo su punizione, Di Giacomo (doppietta) e Ciccotosto completano il tabellino; da registrare sullo 0 a 0 un rigore fallito da Vitelli.

Stabile in quota play off il San Buono vittorioso a Carunchio per 2 a 1. Pardi e Vitulli realizzano per gli ospiti le reti che valgono i tre punti. Per il Carunchio 2010 ultimo posto e situazione che si fa rischiosa.

Prova di forza dello Sporting Vasto che dilaga in casa contro il Mario Turdò per 5 a 0. I vastesi si sono rinforzati in settimana con gli arrivi di Nando Giuliano (Cupello, Eccellenza) e Romano Vetta (Vasto Marina, Promozione). Le reti di oggi sono state messe a segno da D'Amelio (doppietta), Nesit, El Quatter e proprio dal neoarrivato Vetta. Per lo Sporting ora i play off sono lontani due punti.

Carlo Di Paolo su punizione e Domenico D'Addario, infine, rendono meno larga la sconfitta in trasferta del Real Carpineto Sinello.

LA 12ª GIORNATA

Carunchio 2010 - San Buono 1-2

Gissi - Atletico Cupello 1-3 (ieri)

Odorisiana - Quadri 4-0

Palena - Di Santo Dionisio 4-0

Real Casale - Tornareccio (ore 18)

Sporting Altino - Real Carpineto Sinello 4-2

Sporting Vasto - Mario Turdò 5-0

Villa S. Maria - Mario Tano 1-6

LA CLASSIFICA

Mario Tano 32



Atletico Cupello 31

Palena 24

Odorisiana 24

San Buono 21



Sporting Altino 20

Sporting Vasto 19

Tornareccio 17*

Gissi 15

Mario Turdò 14

Di Santo Dionisio 14

Villa S. Maria 9

Real Casale 7*

Real Carpineto Sinello 6

Quadri 5



Carunchio 2010 4

* una partita in meno

LA PROSSIMA GIORNATA

Mario Tano - Gissi

Atletico Cupello - Carunchio 2010

Mario Turdò - Sporting Altino

Quadri - Real Casale

Real Carpineto Sinello - Odorisiana

San Buono - Di Santo Dionisio

Sporting Vasto - Palena

Tornareccio - Villa S. Maria