Aria di Natale a Fresagrandinaria, dove è iniziato il programma delle feste 2016. A mettere a punto la serie di iniziative alcune delle associazioni presenti in paese.

Il programma principale è stato stilato dall'Associazione Culturale Fresana che ha organizzato appuntamenti per grandi e piccini. L'8 dicembre scorso ci sono stati l'accensione dell'albero e i mercatini natalizi, il 24 dicembre Babbo Natale sarà per le strade del paese, mentre il 6 gennaio toccherà alla Befana.

Il 27 dicembre tornerà poi l'apprezzato evento enogastronomico Borgustando a cura dell'associazione Risorgi Fresa. Tra i vicoli del centro storico sarà possibile degustare piatti della tradizione locale e ascoltare buona musica dalle 18 in poi.