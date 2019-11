Giornata di prove di forza e vittorie esterne. Le due squadre in testa espugnano campi non facili così come Torrebruna e New Robur.

Tutti gli occhi erano puntati sulla sfida di Casalanguida tra la formazione locale e il Lentella capolista (in trasferta con solo due cambi a disposizione a causa dei tanti infortuni). I locali di mister Di Paolo hanno rinforzato nettamente il reparto offensivo con l'aquisto di Giuseppe Di Marco. È proprio lui a portare in vantaggio i padroni di casa. Elia Portellini pareggia su rigore e prima del riposo raddoppia completando il sorpasso. Nella seconda frazione di gioco tocca a Basso Colonna che sigla la terza rete dei lentellesi. Lo stesso Di Marco raddoppia, ma la retroguardia gialloverde riesce a conservare il vantaggio portando a casa tre punti importanti.

Da Vasto risponde la Sansalvese che si impone per 3 a 1 contro lo United. Manzi porta in vantaggio i locali, poi ci pensano Argentieri (doppietta) e Di Ninni con un pregevole pallonetto sul portiere.

Non ci sono giocatori e la squadra si ritira. È accaduto a Tufillo dove la Virtus ha incontrato il Pollutri. Gli ospiti si sono presentati in 7 decidendo di giocare. A inizio secondo tempo il parziale era di 7 a 0 per la Virtus, a questo punto il Pollutri ha deciso di ritirare la squadra dalla partita. Gara sospesa e risultato di 3 a 0 a tavolino per i tufillesi. Per la statistica, le 7 reti erano state messe a segno da Di Deo (tripletta), Fiore (doppietta), Ottaviano e Talia.

Il Torrebruna si aggiudica il match di alta classifica contro l'Aurora Furci. Trasferta impegnativa, ma i granata riescono a imporsi di misura. Alfredo Marianacci sigla la rete del definitivo 1 a 0.

Torna nelle zona che contano anche la New Robur che dilaga nella partita contro il Real San Giacomo che, a inizio campionato, aveva occupato ben altre posizioni. La formazione di Castiglione vince 4 a 0 con una tripletta di Magnacca e un gol su rigore di Di Domenica. Da registrare, inoltre, tre traverse: una da parte del Real, due colpite dai padroni di casa.

Risultato rotondo anche a Vasto nella sfida tra Atletico e Dinamo Roccaspinalveti. I padroni di casa hanno l'opportunità di andare in vantaggio, ma Passucci para il rigore accordato ai vastesi. I gialloneri così dilagano con D'Addario, Ramundo, Piccinini (doppietta) e Mohammed; di Santini il gol della bandiera, risultato finale 5 a 1 per la Dinamo.

Vince anche il Montalfano a Guilmi: 3 a 2 per gli ospiti il finale. I gialloverdi si impongono con le reti di Frasca (doppietta) e Griguoli; per i padroni di casa doppietta di Tracchia.

Nel prossimo turno entrambe le formazioni in testa alla classifica saranno impegnate in scontri diretti. Il Lentella rivecerà la Virtus Tufillo, la Sansalvese andrà a Torrebruna. Ricco di spunti anche il derby tra Atletico e Vasto United.

LA DECIMA GIORNATA

Atletico Vasto - Dinamo Roccaspinalveti 1-5

Aurora Furci - Torrebruna 0-1

Casalanguida - Lentella 2-3

Guilmi - Montalfano 2-3

New Robur - Real San Giacomo 4-0

Vasto United - Sansalvese 1-3

Virtus Tufillo - Pollutri 3-0 (sosp. sul 7 a 0)

LA CLASSIFICA

Lentella 24



Sansalvese 24

Virtus Tufillo 23

Torrebruna 21

New Robur 17



Aurora Furci 16

Dinamo Roccaspinalveti 15

Montalfano 15

Real San Giacomo 14

Casalanguida 12

Vasto United 9

Atletico Vasto 6

Pollutri 2

Guilmi 0

IL PROSSIMO TURNO

Atletico Vasto - Vasto United

Dinamo Roccaspinalveti - Casalanguida

Lentella - Virtus Tufillo

Montalfano - Aurora Furci

Pollutri - New Robur

Real San Giacomo - Guilmi

Torrebruna - Sansalvese