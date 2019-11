Vittoria esterna per la BCC Generazione Vincente Vasto Basket nella 2ª giornata di ritorno del campionato di serie C silver. I biancorossi, che vedono rientrare in panchina coach Cardilo dopo uno stop per motivi di salute, si sono imposti per 62-59 sul parquet del Torre Spes, a Torre de Passeri. Ierbs e compagni sono riusciti ad avere sin da subito un buon approccio alla gara, chiudendo davanti tutti i parziali del match. A chiudere i conti, nei secondi finali, è stato Vincenzo Dipierro dalla linea dei liberi, costringendo i padroni di casa ad un estremo tentativo dalla lunghissima distanza che, fortunatamente per i biancorossi, non è andato a buon fine.

Con i due punti conquistati a Torre de Passeri la Vasto Basket sale a quota 10 in classifica, agganciando un nutrito gruppo di squadra e con il 4° e 5° posto distanti rispettivamente 6 e 4 punti. Con nove giornate ancora da disputare i vastesi potranno togliersi altre soddisfazioni e continuare a far maturare i giovani del loro roster.

Torre Spes - BCC Generazione Vincente Vasto Basket 59-62 (14-15, 27-32, 41-45, 59-62)

Torre Spes: Piscione 25, Di Flavio 5, Domenicucci E. 15, Di Giorgio 6, Libertini 6, Di Rocco , Domenicucci D. , Cordesco , Stjepanovic 2, Radocchia , Antenucci . All. Patricelli. Ass. All. D'Ortenzio

Vasto Basket: Pace 9, Stefano 3, Cordici 10, Dipierro 15, Marino 4, Di Rosso 8, Ierbs 4, Di Giamantonio , Peluso 9, Pugliese . All. Cardillo