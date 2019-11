Ultima giornata del girone di andata del campionato di Eccellenza. Il San Salvo ritrova i propri tifosi nella vittoria interna contro l'Acquaesapone. Basta un gol di Luongo a regalare i tre punti ai padroni di casa che vengono fuori da una settimana non facile sotto il punto di vista delle vicende societarie. Dopo l'addio dell'allenatore Franco Longo, sono arrivate le dimissioni dell'ex presidente Evanio Di Vaira, protagonista della vittoria della Coppa Italia l'anno scorso. A concludere la settimana l'addio di Quaranta passato al Cupello.

Oggi al triplice fischio finale applausi per i biancazzurri che solo una settimana fa erano stati contestati.

Il San Salvo resta ancora a due punti dalla zona play off in coabitazione con il Paterno dell'ex Di Ruocco.

Cade invece in casa il Cupello che in settimana ha cedito Nando Giuliano allo Sporting Vasto (Seconda categoria). Remigio condanna i rossoblù che ora vedono allontanarsi le zone che contano. Domenica prossima gli uomini di mister Di Francesco cercheranno di invertire la marcia in trasferta a Montorio. In settimana la squadra ha accolto Amore (terzino, dal Paterno) e Di Vincenzo (portiere, dall'Amitermina).

I RISULTATI

Capistrello - Nerostellati 2-1

Martinsicuro - Morro d'Oro 1-0

Miglianico - Sambuceto 1-3

Montorio - Alba Adriatica 1 - 2

Paterno - River Chieti 2 - 1

Penne - Amiternina 3 - 0

Renato Curi - Cupello 1-0

San Salvo - Acquaeapone 1-0

Virtus Teramo - Francavilla 0-5

LA CLASSIFICA

Francavilla 38



Martinsicuro 37

Nerostellati 31

Renato Curi 31

Alba Adriatica 31



San Salvo 29

Paterno 29

Capistrello 25

Sambuceto 24

Cupello 22

Acquaesapone 22

River Chieti 18

Morro d'Oro 16

Miglianico 16

Amiternina 15

Virtus Teramo 13

Penne 13



Montorio 13

IL PROSSIMO TURNO

Amiternina - Alba Adriatica

Capistrello - Sambuceto

Martinsicuro - River Chieti

Miglianico - Francavilla

Montorio - Cupello

Penne - Paterno

Renato Curi - Nerostellati

San Salvo - Morro d'Oro

Virtus Teramo - Acquaesapone