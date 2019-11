Si svolgerà a San Salvo, il prossimo 14 dicembre (dalle ore 18), presso lo stadio di via Stingi, il triangolare di calcio organizzato dall’IIS "Mattioli".

La manifestazione sportiva prende il nome di "Un goal per Amatrice", è patrocinata dal Comune di San Salvo e vedrà coinvolte le squadre dello Sporting San Salvo, del Vasto United e una formazione mista dell’Istituto superiore di San Salvo formata da alunni e docenti.

"Il percorso progettuale coordinato dal docente di Istituto prof. Nicandro Gambuto – spiegano dalla scuola – coniuga la pratica dello sport alla solidarietà ed è finalizzato a raccogliere, su base volontaria, fondi per le popolazioni colpite dal terremoto. La serata, nella quale sono coinvolti tutti gli studenti dell'Istituto, sarà allietata dalla banda Città di San Salvo e vedrà la partecipazione delle autorità cittadine che premieranno la squadra vincitrice".

"Quando il terremoto non è più in prima pagina, è il momento cruciale di continuare a fornire aiuti alle popolazioni colpite, perché lo sforzo per ricostruire le loro case e le loro vite non si esaurisce in pochi mesi, ma duri a lungo"; con queste parole il dirigente scolastico del "Mattioli", Sara Solipaca, invita tutta la cittadinanza a partecipare contribuendo all'opera di solidarietà.