Continua la risalita in classifica della BCC San Gabriele protagonista di un match al cardiopalma in quel di Nereto nella 9ª giornata del campionato di serie C. Dopo cinque lunghissimi set, tre dei quali chiusi ai vantaggi (uno addirittura oltre i 30 punti), a spuntarla sono state le ragazze allenate da Peppe Del Fra, felicissime a fine partita. La San Gabriele ha dovuto recuperare lo svantaggio iniziale di 2-1 (28-26/26-28/25-22) e poi, nel quarto set, sono riuscite a rifarsi sotto dal 24-20 per il Re-Hash Nereto andando a chiudere sul 32-30. Al tie break Russo e compagne sembravano aver trovao lo spunto giusto, andando sul 7-0, subendo però la reazione delle padrone di casa. Ma, tirata fuori la giusta grinta, le vastesi sono riuscite a chiudere il match sul 18-16.

"Era una partita complessa - ha dichiarato mister Del Fra - , contro la terza forza del campionato, in un campo dove difficilmente si faranno punti. Mi aspettavo una partita lunga, ero fiducioso nella prestazione della mia squadra. Continuiamo a crescere di partita in partita, con la conseguenza che riusciamo a toglierci belle soddisfazioni, ora possiamo guardare con più ottimismo e fiducia il proseguimento del campionato". La BCC San Gabriele sale così a quota 10 punti in una classifica che, nella sua parte centrale, è molto corta. Il quinto posto occupato dall'Arabona, infatti, è lontano appena 3 lunghezze. Continuando su questa strada le ragazze della San Gabriele potranno certamente togliersi delle belle soddisfazioni.