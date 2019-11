"La variante alla statale 16 deve intercettare il traffico di lunga percorrenza a ridosso del casello autostradale Vasto Nord e restituirlo nei pressi del casello autostradale Vasto Sud e, viceversa, allontanare il flusso veicolare, pesante o di transito, dalla Costa dei trabocchi, dove insiste il nostro futuro economico e sociale, riducendo la pericolosità ed i rischi dell'attuale obsoleto tracciato". Lo afferma Edmondo Laudazi, consigliere comunale de Il Nuovo Faro, secondo cui "il progetto preliminare già esiste, anche se tutti, Anas compresa, hanno fatto finta di non conoscerlo, ed è stato fatto preparare dall'amministrazione provinciale di Chieti nel 2013, d'intesa con le amministrazioni comunali di Vasto e San Salvo".

Nell'incontro col presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, nell'aula consiliare del municipio di Vasto "ci siamo accorti che le carte in discussione erano restate celate in uno dei cassetti dell'amministrazione da almeno sei o sette anni, sottratte all'esame del Consiglio comunale ed affidate, evidentemente, allo sguardo ed alla cura di pochi disinteressati responsabili della cosa pubblica cittadina. La Giunta comunale targata Menna ha taciuto stupita e tace connivente, come quella che l'ha preceduta, targata Lapenna, con buona pace della decantata difesa paesaggistica ed ambientale".

Per Laudazi, "sulla centralità del Vastese non è possibile scherzare ancora e che sul territorio non si può trattare: la variante alla statale 16 deve intercettare il traffico di lunga percorrenza a ridosso del casello autostradale Vasto Nord e restituirlo nei pressi del casello autostradale Vasto Sud e, viceversa, allontanare il flusso veicolare, pesante o di transito, dalla Costa dei trabocchi, dove insiste il nostro futuro economico e sociale, riducendo la pericolosità ed i rischi dell'attuale obsoleto tracciato.

E lavoreremo anche per raccordare le giuste aspettative dei tanti comuni dell'entroterra, che ci devono sostenere unanimi nella realizzazione di questi programmi, proprio perchè hanno diritto a vedere migliorata la loro principale viabilità di scorrimento verso Vasto, che era, è e resterà il centro del loro comprensorio".