"Il coordinamento cittadino di Forza Italia Vasto in merito alla conferenza stampa di questa mattina in cui si commentavava il risultato del referendum e si annunciavano nuove iniziative di rilancio dell'azione politica su Vasto con stupore apprende di una nota del coordinatore provinciale giovani Forza Italia Luca Conti in cui ribadisce di aver personalmente nominato Veronica Ventrella coordinatrice di Forza Italia giovani di Vasto a suo dire rimossa". Lo afferma in una nota il coordinamento forzista di Vasto dopo il comunicato stampa diramato ieri da Conti.



"A tal proposito il coordinamento di Vasto ribadisce quanto detto in conferenza stampa in cui si è puntualizzato che poichè il partito da anni non attraversa una fase congressuale in alcun modo si può parlare di direttivi e nomine che nessuno intende modificare ed a chiare lettere sia il coordinatore Massimiliano Zocaro che il consigliere comunale Guido Giangiacomo hanno spiegato che a seguito delle tante richieste di partecipare alla attività politica di Forza Italia anche in virtù dell'entusiasmo generato dalla connclusa campagna referendaria si è reso indispensabile allargare il gruppo di lavoro attivo con la creazione di nuovi centri operativi nella persona di Giovanni Uselli per il mondo seniores, Anna Antenucci per il mondo femminile, Daniela Di Salvo per il mondo giovanile e si procederà ad ulteriori allargamenti perchè un partito deve crescere in modo democratico aprendosi alla partecipazione di chiunque voglia fornire il proprio apporto senza interessi di poltrone e logiche personali".



"Non posso che stigmatizzare, come ho sempre fatto - commenta Guido Giangiacomo, consigliere comunale - inutili comunicati di lesa maestà con tutta evidenza dettati dalla paura di perdere poltrone che a noi non interessano e dall'imminenza delle elezioni provinciali e parlamentari che poco hanno a che fare con una funzionale organizzazione del movimento sul territorio (di cui alcune persone si ricordano solo come serbatoio di voti) e sono più volti a logiche di potere e personalismi. A loro nominati dall'alto e che di tale tipo di nomina si vantano anche ricordo che i cittadini ad ogni elezione stanno sempre più facendo piazza pulita di tali logiche e tranquillizzo il signor Luca Conti che le sue nomine verticistiche e personali non sono state intaccate perché estranee alla logica del nostro gruppo e di consenso dal basso che ha condotto ad un rinnovato entusiasmo intorno al gruppo cittadino di Forza Italia e che, però, non si farà più mettere il cappello da nessuno dall'alto e opererà come ha fatto da giugno solo nell'interesse dei vastesi rifuggendo da logiche di poltrone che lasciamo ad altri e che, sono certo, i cittadini sapranno giudicare a tempo debito".