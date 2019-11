Scontro tra due auto nella prima mattinata di oggi in via Madonna dei Sette dolori. A scontrarsi, all'altezza dell'incrocio con via Marco Polo, una Ford S Max e una Citroen C3. Fortunatamente l'urto ha procurato danni solo ai mezzi, mentre gli occupanti delle due auto sono rimasti illesi.

Sul posto una pattuglia della polizia municipale per effettuare i rilievi del caso.