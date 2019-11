Si svolgerà domenica 11 dicembre, dalle 15 alle 18, il primo degli Open Day in programma all’Istituto d’Istruzione Superiore E. Mattei di Vasto, con sede in via San Rocco. L’iniziativa consentirà ai ragazzi e ai loro genitori di visitare la scuola e i suoi laboratori, nonché di avere tutte le notizie relative alle varie specializzazioni dell’IIS Mattei, costituito dall’Istituto Tecnico Settore Tecnologico (Chimica, materiali e biotecnologie; Elettronica ed elettrotecnica; Informatica e telecomunicazioni; Meccanica, meccatronica ed energia; Logistica e trasporti) e dal Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate.

Docenti e alunni saranno lieti di presentare il Piano dell’Offerta Formativa, le diverse specializzazioni dell’Istituto, le attività progettuali, le proposte, le iniziative di recupero, sostegno e valorizzazione delle eccellenze nella scuola. Sarà distribuito materiale informativo sull’Istituto e sui servizi messi a disposizione. Nel prossimo mese di gennaio verranno attivati dei laboratori pomeridiani per meglio illustrare le varie specializzazioni.