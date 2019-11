Incontro presso l'auditorium del Polo liceale Mattioli di Vasto questa mattina per il progetto Pillole di legalità, promosso dall'istituto in collaborazione con il Lions Club Vasto Host. Relatori del primo incontro dal titolo Libertà e responsabilità, il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Vasto, Vittorio Melone, e lo psicologo Luigi Gileno. Presenti per l'occasione anche l'assessore all'Istruzione, Anna Bosco, il presidente del Lions Club Vasto Host, Luigi Sabatini, Alessandra Notaro, giudice di pace del Tribunale di Vasto, e la dirigente scolastica Maria Grazia Angelini.

"Si tratta di un progetto per l'ampliamento dell'offerta formativa interno al Polo liceale, - ha spiegato la dirigente - che vede la presenza del Lions Club Vasto Host. Si tratta di un progetto che vuole portare i ragazzi a riflettere sul concetto di legalità, in tutte le sue sfaccettature, quindi non solo dal punto di vista giuridico, ma anche dal punto di vista dell'educazione in generale. Sono quattro, in tutto, gli incontri organizzati da me, come dirigente del Polo liceale, e dall'avvocato Alessandra Notaro del Lions Club Vasto Host. Il primo incontro è stato di carattere generale sulla responsabilità e sulla libertà, dopo di che ci saranno approfondimenti, fino all'appuntamento conclusivo a maggio, con un ospite d'eccezione".

"Tutto questo - ha aggiunto l'avvocato Notaro - in virtù delle direttive ministeriali relative al protocollo d'intesa tra il Miur e l'Ordine degli Avvocati, proprio perché è necessario sensibilizzare gli studenti all'educazione nell'ambito della formazione a 360 gradi".