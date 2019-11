Vittoria importantissima quella conquistata dalle ragazze del Futsal Vasto nel turno di campionato che si è disputato sul campo di casa della PromomTennis nel giorno dell'Immacolata contro il San Vito 83. Per mister Suriani problemi già dal riscaldamento, quando si ferma il pivot Calvano e capitan Di Foglio, non al meglio, deve stringere i denti per scendere in campo. La gara inizia con le due squadre molto attente nella fase difensiva e nello studiare i movimenti avversari con le padrone di casa poco precise sotto porta. La panchina corta impone a Suriani di adattare come pivot prima Del Roio e poi Nucciarone, brava nel tener palla per far salire la squadra e precisa nel triangolo con Mazzatenta che porta la fantasista biancorossa a siglare l'1-0. Qualche minuto piu tardi, su calcio d'angolo per le vastesi, mister Suriani chiama lo schema: doppio scambio Mazzatenta-Smerilli, palla il mezzo e Nucciarone di testa sigla il 2-0. Le ragazze di mister Morelli non ci stanno, aumentano il pressing e in uno dei pochi errori della difesa vastese trafiggono la Nardulli accorciando le distanze sul 2-1 con il quale si va negli spogliatoi.

Nella ripresa le ragazze ospiti, più fresche vista la giovane età e la rosa più ampia, aumentano il pressing. Dopo varie occasioni salavate dalla Nardulli il San Vito riesce a trovare la rete del pari. Nonostante il forcing delle ospiti, su cui l'estremo difensore vastese riesce sempre a chiudere, le biancorosse non demordono e trovano l'occasione di tornare in vantaggio con la punizione calciata magistralmente da Smerilli. Nei minuti conclusivi è una sofferenza continua per le Vastesi che faticano ad uscire dal pressing ma a pochi minuti dal termine la Nardulli lancia la palla al pivot vastese Antonellini che in girata di testa la mette nell'angolino basso dove il portiere ospite non puo arrivare per il 4-2 finale.

Al triplice fischio le vastesi esultano per il ritorno alla vittoria tra le mura amiche davanti ad un pubblico caloroso. Il Futsal Vasto raggiunge a quota 10 punti proprio le ragazze del San Vito e si preparano domenica ad andare ad affrontare il River Chieti per provare a confermare il momento positivo. Mister Suriani spera di riavere presto in gruppo le ragazze assenti per infortunio per provare a disputare queste ultime gare prima della sosta al meglio e poi prepararsi alla final eight che si disputerà dal 6 gennaio.