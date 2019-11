Sono ferite, ma coscienti, madre e figlia che stamane se la sono vista brutta a causa di un incidente stradale avvenuto attorno alle 10 a Carunchio.

In base alle prime informazioni, l'auto stava percorrendo la strada provinciale 186 Istonia quando, per cause al momento ignote, la donna al volante ha perso il controllo della vettura, che è uscita di strada. Subito è scattato l'allarme.ù

Sul posto sono intervenutiu i vigili del fuoco di Vasto e due ambulanze del 118. Chiesto anche l'arrivo dell'eliambulanza. Ma, fortunatamente, le pazienti sono entrambe coscienti e le loro condizioni sono meno gravi di quanto temuto in un primo momento.