"Apprendo in una nota stampa del coordinamento cittadino di Forza Italia Vasto che si sostituisce il coordinatore cittadino di FI Giovani. A norma di statuto il coordinatore cittadino di FI Giovani viene nominato dal coordinatore provinciale, cioè dal sottoscritto, che a sua volta ha ricevuto la nomina dalla coordinatrice nazionale, l'onorevole Annagrazia Calabria".

Così Luca Conti, coordinatore provinciale Luca Conti, dopo la conferenza stampa di questa mattina in cui era stato annunciato l'ingresso di Daniela Di Salvo nel gruppo di lavoro, con il ruolo di coordinatrice Giovani (qui l'articolo). Per lo stesso coordinatore, "questa nomina non ha alcun valore formale e Veronica Ventrella resta la coordinatrice cittadina di FI Giovani di Vasto, anche in virtù dell’ottimo lavoro svolto durante la campagna referendaria. Mi dispiace che il vertice cittadino di Forza Italia Vasto dimentichi le regole del partito, intromettendosi nel mondo autonomo del movimento giovanile. Inoltre ricordo che come da statuto il coordinatore di Forza Italia Giovani è membro di diritto del coordinamento cittadino di Forza Italia".