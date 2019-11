"È tempo che Forza Italia e il centrodestra tornino ad avere una voce del territorio in Parlamento". Non nascondono gli obiettivi per le prossime politiche i rappresentanti di Forza Italia riunitisi questa mattina in conferenza stampa per commentare il voto del referendum che ha soddisfatto la squadra azzurra di Vasto. Da questo risultato, la rincorsa per le provinciali e poi per le politiche 2017, per le quali - legge elettorale permettendo - i forzisti intendono portare avanti una candidatura del territorio. "Vogliamo crescere e mettere in atto tante iniziative, incontri con associazioni, cittadini e istituzioni e convegni, - ha spiegato Giovanni Uselli - su tanti temi, dalla violenza sulle donne, al contrasto al degrado, alla sicurezza. Inoltre vogliamo realizzare il sogno di una festa popolare in estate, che faccia da contraltare a quella invernale a Roccaraso, che si chiamerà Mare Azzurro Vasto. Vogliamo promuovere un percorso comune con le forze di opposizione in Consiglio comunale, nel rispetto della diversità delle idee di ciascuno".

A seguire, il presidente del Comitato del no di Forza Italia, Donatella Monaco, ha proposto un'analisi del risultato della consultazione referendaria che "premia il lavoro compiuto da un gruppo umano coeso e leale" con un 62,77% che "supera la media del dato nazionale e anche il dato di comuni vicini a guida di centrodestra. Non era un risultato scontato, in una città amministrata dal centrosinistra". L'avvocato Monaco ha poi ricordato tutte le iniziative messe in campo durante la campagna elettorale a favore del no, dai tanti convegni alla Carovana delle 500, fino all'ultimo incontro a cui abbiamo partecipato, pur organizzato da altre forze civiche, a dimostrazione che siamo un gruppo aperto".

Sul dato referendario, poi, il consigliere comunale Guido Giangiacomo ha avanzato un'analisi particolareggiata sul voto all'Incoronata, dove "Menna alle amministrative ha preso 538 voti, ma soli 125 sì per il referendum. In pratica ha perso l'80%". Per quanto riguarda l'opposizione in Consiglio comunale, Giangiacomo ha ribadito la linea del partito: "Non siamo per l'opposizione urlata, ma per una opposizione dura e costruttiva, sui temi che stanno a cuore ai cittadini. Ci aspettano sfide importanti, come la riforma del Piano regolatore, che se non verrà approvata almeno in bozza compiuta nel 2017, avanzeremo noi delle proposte. Poi Piano urbano del traffico, variante alla statale 16 e tanto altro". Rammarico, a proposito della variante, per "non essere stati coinvolti nella discussione che evidentemente va avanti da mesi, nemmeno dalle amministrazioni di centrodestra". Insomma, prosegue l'attività politica in Consiglio e all'interno della città, in vista degli appuntamenti con le elezioni "indirette" di febbraio e poi con le politiche, per le quali è stata espressa la necessità di rivendicare un rappresentante del centrodestra e del territorio, da individuare attraverso "metodi democratici". Un progetto politico che prevede quindi la conferma di tutti gli impegni e l'avvio di nuovi: "A differenza di altri, noi non lasciamo ma rilanciamo. In molti hanno lasciato in questi mesi, invece noi ci siamo e ci impegnamo a tutti i livelli per far crescere la nostra proposta politica".

In chiusura l'intervento del coordinatore Massimiliano Zocaro che ha indicato la strada seguita per il nuovo corso di Forza Italia Vasto: "Cerchiamo di aprirci a tutti e di non accentrare, come coordinatore voglio che il gruppo cresca insieme a un territorio che da troppo tempo ha perso una rappresentanza nazionale del centrodestra. Basta essere sudditi di politici che non conoscono il territorio. Qui non ci sono correnti, rispettiamo e ringraziamo Pagano, D'Amario e Di Stefano per il grande lavoro svolto, un lavoro che su questo territorio non si vedeva da anni. Siamo un gruppo coeso e leale che vuole crescere e dire la propria a tutti i livelli".

Da qui l'annuncio sulle novità relative al gruppo di lavoro, con Daniela Di Salvo, candidata con Progetto per Vasto, che diventa responsabile di Forza Italia Giovani. Coordinatore rimane Zocaro, con Donatella Monaco e Giovanni Uselli vice, Anna Antenucci responsabile Donne, Stefania Saviello tesoriere e Luigi Del Casale ai rapporti con le forze politiche. A Giovanni Uselli anche il compito di costituire il gruppo Seniores.