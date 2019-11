17.43 - Il presidente D'Alfonso in questi minuti sta portando a termine il suo ultimo intervento. Il governatore abruzzese sta sottolineando come ci sia bisogno di unità d'intenti per accedere ai fondi necessari per l'opera: "Se restate indietro, non mi mancano altri lavori da portare avanti. A giorni individueremo la procedura per l'affidamento dei lavori di completamento della diga di Chiauci. Mi serve che non si perda tempo in questa parte d'Abruzzo".

17.20 - Carlo Moro, sindaco di Lentella, invece preme per la valutazione dell'ipotesi fondovalle Cena/Treste/Trigno: "Il tappetino d'asfalto già c'è. L'unico tratto da rifare sarebbe quello della fondovalle Treste".

17.15 - In difesa dell'ipotesi Regione-Anas c'è il primo cittadino di San Salvo, Tiziana Magnacca, che già in precedenza aveva difeso la proposta di variante già allo studio. "Bisogna evitare di piangere altri morti", ha detto poco fa riferendosi all'alto tasso di incidentalità della SS 16.

Una galleria al posto del viadotto che dovrebbe sovrastare Vasto Marina. È questa la proposta di Regione e Anas i cui rappresentanti stanno incontrando l'amministrazione vastese e alcuni sindaci del territorio in questi minuti in Comune a Vasto.

L'ingegner Marasco (Anas) ha illustrato il tracciato. Presente anche il governatore della Regione, Luciano D'Alfonso che ha detto: "Bisogna trovare un punto d'inizio e un punto di fine della discussione. Per una soluzione ci diamo un lasso di tempo fino a fine gennaio per concludere"

Nell'aula consigliare sono presenti i sindaci di San Salvo, Scerni, Lentella, Guilmi, Carpineto Sinello, San Buono, Dogliola e Fresagrandinaria. Quest'ultimo, Giovanni Di Stefano, ha preso la parola illustrando con una planimetria il progetto per il quale avevano deliberato 28 amministrazioni dell'entroterra: "La galleria – ha detto riferendosi all'ultima proposta – visti i precedenti del tunnel ferroviario, non ce la ricorderemo né noi, né i nostri figli".

