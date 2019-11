Si è tenuto mercoledì 7 dicembre, presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria “Paolucci”, il 1° Seminario sul bullismo, organizzato dal Dipartimento di Scienze Motorie (insegnanti: Antonella Racciatti, Gabriella Mastropasqua, Laura Mucci, Giovanna Di Florio, Roberta D’Aloisio). Partendo dalla visione di un video, opportunamente montato dalle professoresse, si è passati all’analisi degli sviluppi telematici del bullismo e della violenza giovanile. L’evento ha visto la partecipazione della Polizia di Stato di Vasto: aspetti emotivi, relazionali e sociali del bullismo, navigazione sicura e prevenzione del cyberbullismo i temi trattati.

In particolare, il personale della Polizia ha parlato a lungo del problema del bullismo, illustrandone possibili cause ed effetti negativi, sottolineando la sofferenza della vittima, spiegando come si manifesta il bullismo e le varie figure ad esso connesso: il bullo, la vittima, gli spettatori passivi che potrebbero, invece, adoperarsi per evitare le sopraffazioni.

Inoltre, ha sottolineato il compito delle istituzioni, per poter efficacemente intervenire, ma anche prevenire. Oltre ai genitori, un ruolo fondamentale hanno gli insegnanti, ai quali occorre rivolgersi. L’importante è avviare un dialogo che sarà risolutore.

L'argomento è stato approfondito anche sul piano giuridico, con particolare riguardo agli aspetti della responsabilità civile e penale. Si sono susseguiti gli interventi dei ragazzi, che con rinnovato interesse hanno espresso un ventaglio di punti di vista e proposte su come circoscrivere il fenomeno. L’approfondita relazione si conclude con l’invito al prossimo Seminario. Presenti all’incontro anche i genitori dei ragazzi. Si ringrazia la Dirigente Scolastica prof.ssa Sandra Di Gregorio, per aver reso possibile questo convegno.

Le insegnanti del dip.Scienze Motorie