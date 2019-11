Sconfitta tra le mura amiche nel turno infrasettimanale per la BCC Generazione Vincente Vasto Basket. I biancorossi, nella prima giornata del girone di ritorno, devono cedere il passo all'Olimpia Mosciano, che vinse anche la gara d'andata. Assente coach Cardillo per problemi di salute, la guida della squadra è stata affidata a Fausto De Felice. La partenza di Ierbs e compagni è stata buona, con un primo quarto chiuso avanti 27-21 e una seconda frazione in cui il Moasciano ha rimontato ma è andato al riposo lungo con appena 4 punti di vantaggio.

Al rientro in campo i vastesi sono riusciti a restare aggrappati alla partita, con appena tre lunghezze da recuperare, ma poi, nell'ultima frazione il Mosciano ha trovato una buona serie di tiri dalla lunga distanza che sono valsi lo strappo finale e il consistente divario di fine partita.

Nel prossimo turno la Vasto Basket sarà di scena a Torre de' Passeri, per cercare di tornare a conquistare una vittoria che permetterebbe di risalire posizioni in una classifica che, che nella sua parte centrale, è ancora molto compatta, con 8 squadre in 6 punti.

BCC Generazione Vincente Vasto Basket - Pol. Olimpia Mosciano 61-80 (27-21/35-39/49-52/61-80)

VASTO: PACE 9, Stefano, CORDICI 10, DIPIERRO 8, Marino 6, Di Tizio ne, DI ROSSO N. 8, IERBS 14, De Guglielmo ne, Peluso 6, Pugliese ne, Bernardotto. All. De Felice.

MOSCIANO: DE LUCA 6, D’Emilio 2, DI FRANCESCO 4, FEBO 22, IANNETTI 10, Cartone ne, Tse 18, Caprioni, Salvatore 11, DIENER 7. All. Verrigni.

Arbitri: Di Bernardo Cristian e De Stefano Luca (CB)