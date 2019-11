Per chi deve trascorrere molte ore seduto in casa, per chi ha qualche acciacco o chi semplicemente vuole godersi un po’ di relax nel modo più confortevole la soluzione giusta è di acquistare una poltrona ‘elettrica’. Comodità, funzionalità e maneggevolezza sono solo alcune delle caratteristiche delle poltrone delle migliori ditte italiane presenti nello showroom della Farmacia Di Nardo, in corso Garibaldi a San Salvo e che, in questo periodo, sono un'ottima idea per un regalo di Natale.

Oltre ai due motori che ne gestiscono i movimenti, le poltrone si distinguono per le particolari caratteristiche dei tessuti. “Sono tutti tessuti repellenti ad acqua, olio, vino e caffè - spiega la dottoressa Raffaella Tocci, dell’equipe della farmacia Di Nardo -. Questo è molto importante visto che molte persone, per loro esigenze, mangiano sedute sulla poltrona. Sono anche tessuti antiodore, evitando quindi ogni problema in caso di contatto con fluidi fisiologici. C’è anche la possibilità di avere il tessuto antidecubito”.

Ma, oltre alla robustezza della struttura e le funzionalità gestibili mediante il telecomando, le poltrone elettriche possono essere scelte in una grande varietà di materiali e colori dei tessuti che ne fanno complementi d'arredo che si adattano quindi ad ogni ambiente della casa. Inoltre è a disposizione il kit massaggiante. “Non sono poltrone che utilizzano solo persone anziane o chi ha qualche problema di salute. Anche chi semplicemente vuole distendersi davanti alla tv o per leggere un libro può utilizzarle per trascorrere del tempo rilassando il proprio corpo".

Per l’acquisto delle poltrone presso la Farmacia Di Nardo sono possibili formule di finanziamento personalizzate. Inoltre le poltrone sono un presidio medico, detraibile dal reddito per chi ne ha diritto. E, prima di scegliere la poltrona da acquistare, ci si può recare nello showroom di corso Garibaldi a San Salvo per vederle, provarle, compararne le caratteristiche. Le poltrone sono di certa affidabilità. Ma, se dovesse presentarsi qualche problema, l’assistenza è garantita dallo staff della farmacia, in grado di risolvere in tempi davvero brevi ogni evenienza.

