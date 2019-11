Tre abbandoni in 5 mesi. Due ex candidati sindaci che gettano la spugna prima della conclusione del primo semestre. Non era mai accaduto nella politica vastese un così elevato numero di rinunce di rappresentanti appena eletti dal popolo. Ma c'è anche chi si prepara a tornare in campo.

di Redazione Zonalocale.it (redazione@zonalocale.it)