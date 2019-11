Conto alla rovescia per il debutto dello spettacolo natalizio della Compagnia Orizzonte Teatro. Domenica 11 dicembre, alle 19, sul palco dell'auditorium della parrocchia San Paolo a Vasto, andrà in scena A Christmas Carol, musical tratto dal celebre racconto di Charles Dickes con un testo adattato da Francesca Di Nunzio e Marianna Di Crasto [L'INTERVISTA - GUARDA]. Poi, il 17 e 18 dicembre, la Compagnia replicherà presso l'auditorium della parrocchia San Nicola a San Salvo. In questi giorni è ancora possibile acquistare i biglietti in prevendita presso La Casina delle Rose di San Salvo e il Bar Walter di Vasto. I ragazzi di Orizzonte Teatro si sono cimentati, con recita, canto e danza, in uno spettacolo dalle atmosfere natalizie che promette di regalare emozionie e divertimento.

Dopo aver incontrato durante le prove il regista Giorgio Goglione, le due autrici Francesca Di Nunzio e Marianna Di Crasto, e Raffaele Riccio che intrepreterà Scrooge, sono le coreografe Andreana Cioffi e Mariangela Cieri, gli attori Vincenzo Delli Carri e Christian Capriati e le costumiste Francesca e Valeria Palermo a raccontarci come si stanno preparando al debutto [GUARDA].

