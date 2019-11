Cinque marcatori per altrettante reti. Recupero della quinta giornata di campionato senza storie in Terza categoria. Si è disputata oggi Guilmi - New Robur rinviata il 6 novembre scorso a causa delle forti raffiche di vento.

La partita è terminata 5 a 0 per gli ospiti. La formazione di Castiglione Messer Marino ha dilagato con le reti di Nozzi, Di Domenica (rigore), Carosella, Sciartilli e Magnacca.

Grazie ai tre punti odierni la New Robur compie un bel balzo in avanti in classifica superando Dinamo Roccaspinalveti, Casalanguida e Montalfano agganciando quota 14 punti insieme al Real San Giacomo, avversario di domenica prossima. Il Guilmi è ultimo a 0 punti.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Lentella 21

Sansalvese 21

Virtus Tufillo 20

Torrebruna 18

Aurora Furci 16

Real San Giacomo 14

New Robur 14

Montalfano 12

Casalanguida 12

Dinamo Roccaspinalveti 12

Vasto United 9

Atletico Vasto 6

Pollutri 2

Guilmi 0

IL PROSSIMO TURNO

Atletico Vasto - Dinamo Roccaspinalveti

Aurora Furci - Torrebruna

Casalanguida - Lentella

Guilmi - Montalfano

New Robur - Real San Giacomo

Vasto United - Sansalvese

Virtus Tufillo - Pollutri