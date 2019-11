Eurogames Cupello - Cristal Vasto 4-3

Continua a punteggio pieno la marcia dell'Eurogames Cupello in testa girone Chieti del campionato di serie D. Gli orange del presidente Cicchini, nel turno infrasettimanale valevole per 7ª giornata, hanno vinto il derby con il Cristal Vasto. Partenza subito in quarta per la squadra di mister Conti che trova il vantaggio con Amici. Poi, a metà tempo, il raddoppio di capitan Fortunato. Sul finire di frazione la squadra allenata da Alessio Perazzoli approfitta di una sbavatura difensiva dei padroni di casa e accorcia le distanze. Al rientro in campo i cupellesi vanno in apnea e subiscono due reti che portano il Cristal in vantaggio. Ma Fortunato e compagni non si perdono d'animo e prima raggiungono il pareggio con una sassata dalla distanza del portiere Toppi, poi tornano avanti con la rete di Somma. Negli ultimi minuti assalto dei vastesi all'area cupellese ma al triplice fischio dell'arbitro sono i padroni di casa a festeggiare per la vittoria.

Futsal Casalbordino - Pollutri Calcio 8-6

Sono i giallorossi di mister Celenza ad aggiudicarsi il derby della 7ª giornata tra Futsal Casalbordino e Pollutri Calcio. Una sfida molto combattuta che ha visto Verini e compagni andare prima in vantaggio e poi subire la rimonta avversaria che però, nel fnale, è stata nuovamente ribaltata. Al vantaggio casalese rispondono i tre gol del Pollutri Calcio (3-1) e solo nel finale di tempo il Casalbordino accorcia. Si torna in campo e gli equilibri mutano continuamente. Il Casalbordino pareggia, segnano gli ospiti e poi c'è di nuovo il pari giallorosso (4-4). Poi due gol del Pollutri sembrano poter chiudere la partita ma il Casalbordino ha ancora la forza di ribaltare e andare a vincere 8-6. Per la squadra di casa vanno a referto Guerini e Zinni, con 3 gol a testa, e Cotellessa con una doppietta. Per il Pollutri gol di Sabatini e De Filippis, un'autorete e tripletta di La Guardia.

San Pietro Tollo - Torino di Sangro 4-1

Sfida più che complicata quella della 7ª giornata per la squadra del presidente Matteo Liberatoscioli che, dopo la riapertura del mercato, si è rinforzata con gli innesti del portiere Nico Ulisse, dell'esperto laterale Lorenzo Marchionno e del pivot Nico Moretta, l'anno scorso mattatore del campionato. In casa del San Pietro Tollo, formazione che veleggia nelle zone alte della classifica, i torinesi hanno provato a vendere cara la pelle ma sono rimasti ancora una volta senza punti. La squadra allenata da Rinaldo Liberatoscioli proverà sabato prossimo, nella sfida casalinga contro il Sant'Eusanio, a conquistare i primi punti stagionali.

La 7ª giornata

Wolves Chieti - Libertas Stanazzo rinviata

Casoli C5 - Robur Agnone 6-5

Eurogames Cupello - Cristal 4-3

Futsal Casalbordino - Pollutri Calcio 8-6

Lions Bucchianico - Devils Chieti 2-3

Sant'Eusanio - Doogle 11-1

San Pietro Tollo - Torino di Sangro 4-1