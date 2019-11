Si è svolta questa mattina in piazza Marconi, la tradizionale deposizione del mazzo di fiori alla statua della Madonnina, all'ingresso della Villa comunale, nell'ambito delle festività per l'Immacolata concezione. Dopo la Santa messa presso la chiesa di Santa Maria Maggiore, processione di fedeli, guidati dalla Confraternita della Sacra Spina e Gonfalone, fino a piazza Marconi, dove don Domenico Spagnoli ha presieduto un momento di preghiera, a cui è seguita la deposizione del mazzo di fiori ai piedi della statua, reso possibile grazie al consueto intervento di un'autoscala dei vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, che hanno partecipato alla cerimonia.

Presenti anche gli amministratori comunali, per il 50° anniversario dell'inaugurazione del monumento all'Immacolata concezione, la cui area - per l'occasione - è stata riqualificata. Ringraziamenti da parte del sindaco Francesco Menna a don Domenico Spagnoli e all'assessorato e agli uffici che hanno curato la riqualificazione dell'area, per un impegno di spesa di circa 10mila euro.

Nel servizio video, le interviste a don Domenico Spagnoli e all'assessore Luigi Marcello.