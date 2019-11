Il Trigno Celenza passeggia sul campo fangoso di Vasto Marina e ipoteca il passaggio del turno di Coppa Abruzzo (di Prima e Seconda categoria) grazie alla larga vittoria contro i gialloneri del Real Porta Palazzo. Finisce 4 a 1 per i celenzani in una partita caratterizzata dalle numerose assenze da ambo le parti.

I biancazzurri di misteri Di Pardo si impongono con le reti di Giuseppe Serafini (che firma la doppietta personale), Simone Serafini e Nicola Di Laudo; gol della bandiera per gli uomini di mister Vino di Menabuoni. Da segnalare un paio di interventi decisivi del n. 1 celenzano, Russo.

Il Real Montazzoli perde a Palena per 3 a 2, ma resta in corsa per il passaggio del turno. Nelle altre gare delle formazioni che potrebbero essere le prossime sfidanti delle vastesi da registrare il risultato tennistico dell'Ortona (capolista in campionato) che vince 6 a 2 a San Vito e la vittoria di misura della Tollese contro il S. Anna 3 a 2.

Gare di ritorno mercoledì 18 gennaio.