Continua in maniera più che positiva il cammino delle formazioni giovanili del Team Volley 3.0. Le ragazze dell'under 14, guidate da Gianluca Desiati e Laura Delli Quadri, restano imbattute in testa alla classifica dopo aver battuto fuori casa il Cedas Lanciano 2-1(26-24/25-16/20-25). Bene, all'esordio stagionale, anche la formazione under 13, guidata in panchina dalla coppia Fiore-Amodio. Le vastesi hanno battuto il Volley Ball Lanciano con un perentorio 3-0 (25-9/25-13/25-19).

Domenica 11 dicembre entrambe le formazioni del Team Volley 3.0 giocheranno in casa, presso la palestra del quartiere San Paolo. Alle 10.30 scenderà in campo l'under 14, alle 16.30 sarà la volta dell'under 13.