San Salvo battuta dalla capolista nella difficile trasferta di Francavilla. È terminato con una sconfitta di misura dei sansalvesi il big match della 16ª giornata. L'Us dopo la vittoria casalinga di domenica scorsa ha perso l'allenatore Longo, dimissionario, con la squadra affidata al tecnico della juniores Massimo Marinucci.

A rompere gli equilibri poco prima della mezz'ora di gioco è stato Rodia; i padroni di casa avevano già sfiorato il vantaggio colpendo una traversa. Partita dalle poche emozioni, soprattutto sulla sponda sansalvese con gli uomini di mister Marinucci che restano in 10 a qualche minuto dalla fine per l'espulsione di Ramundo (somma di ammonizioni).

Con la sconfitta di oggi il San Salvo viene superato dall'Angolana, ma la quota-play off resta a un solo punto. Domenica prossima si giocherà l'ultimo turno del girone di andata; tra le mura amiche i sansalvesi affronteranno l'Acqua&sapone che veleggia a metà classifica.

Con un ritrovato Avantaggiato (dopo lungo infortunio), il Cupello conquista tre punti importantissimi dentro casa contro il Capistrello. Contro gli aquilani, la formazione di mister Di Francesco si impone per 2 a 0 grazie alle reti di Augelli e Maio nel finale di gara.

Grazie ai risultati odierni la zona play off è ancora alla portata di mano, per i rossoblu è lecito continuare a sognare. Nell'ultimo turno – domenica prossima – la volontà dei cupellesi verrà messa alla prova nell'ardua trasferta contro l'Angolana.

LA 16ª GIORNATA

Alba Adriatica - RC Angolana 1-2

Amiternina - Montorio 4-0

Cupello - Capistrello 2-0

Francavilla - Us San Salvo 1-0

Morro d'Oro - Paterno 3-1

Nerostellati - Miglianico 5-0

River Chieti - Penne 2-0

Sambuceto - Virtus Teramo 2-1

Acquaesapone - Martinsicuro 1-2

LA CLASSIFICA

Francavilla 35



Martinsicuro 34

Nerostellati 28

Alba Adriatica 28

RC Angolana 28



San Salvo 26

Paterno 26

Cupello 22

Capistrello 22

Acquaesapone 22

Sambuceto 21

River Chieti 18

Miglianico 16

Morro d'Oro 16

Amiternina 15

Virtus Teramo 13

Montorio 13



Penne 10

IL PROSSIMO TURNO

Capistrello - Nerostellati

Martinsicuro - Morro d'Oro

Miglianico - Sambuceto

Montorio - Alba Adriatica

Paterno - River Chieti

Penne - Amiternina

RC Angolana - Cupello

San Salvo - Acquaesapone

Virtus Teramo - Francavilla