Pareggio all'Aragona tra Vastese e San Nicolò. Primo quarto d'ora senza grossi sussulti, con il San Nicolò che ha provato a dettare i tempi, cercando di tenere la palla nella trequarti vastese, senza troppa convinzione. Qualche brivido solo per alcune incertezze nel palleggio della Vasetse, che comunque non hanno prodotto rischi concreti per la difesa di casa. Intorno al 16' Vastese in avanti con punizione di prima di Fiore, troppo morbida per impensierire il portiere avversario Ciotti. Subito dopo ammonizione per Manzo, per un intervento sulla propria tre quarti; dalla conseguente punizione, pericolo per Russo che devia in angolo.

Nella seconda metà del primo tempo, Vastese più convinta: al 24' tiro smorzato di Felici, spazzato sulla linea di porta da Pretara. Bisogna aspettare il 34' per un'altra possibilità concreta per la Vastese, capitata sui piedi di Prisco; il suo tiro, però, è fuori di poco. Al 39' la Vastese reclama per un mani in area.

La svolta nel secondo tempo, con la Vastese subito in gol, al 5' minuto, grazie a una punizione dai 20 metri di Felici che segna l'1 a 0 per la squadra di casa. Subito dopo, sul fronte opposto, situazione simile non sfruttata dal San Nicolò. Dal momento del gol, pressing del San Nicolò alla ricerca del pareggio; diverse le occasioni non concretizzate nell'area della Vastese. Intanto, al 26' Chiacchiarelli prende il posto di Mozzoni, al 30' per la Vastese Scutti per Tafili e al 34' il San Nicolò sostituisce Bisegna con Massetti. Il pressing del San Nicolò nell'area vastese continua fino al 41' , quando Massetti fa partire una rasoiata in diagonale che trafigge Russo per il pareggio. Subito dopo, su cambio di fronte, espulsione per Prisco, reo secondo la terna arbitrale di aver colpito un avversario con una manata. La partita finisce 1 a 1.

Le formazioni:

Vastese: Russo, Manisi, Mensah, Tafili (dal 30' del secondo tempo Scutti), Allocca, Campanella, Cosenza, Manzo, Prisco, Fiore, Felici; a disposizione Marconato, Scutti, Bartoli, De Cinque, Bacchiocchi, Colitto, Galizia, Polisena, Napolitano

San Nicolò: Ciotti, Pretara, Mozzoni (dal 26' del secondo tempo Chiacchiarelli), De Santis, Milillo, Di Lullo, Di Giacomo (dal 12' del secondo tempo Dedja), Stivaletta, Traini, Bisegna (dal 34' del secondo tempo Massetti), Moretti; a disposizione Recchiuti, Zeetti, Dedja, Balzano, Tozzo, Chiacchiarelli, Massetti, D'Egidio, Testi

Arbritro Luca Testi di Livorno; assistenti Francesco Valente (Roma 2) e Gianluca Perna (Roma 1)

Ammonito Di Lullo

Espulso Prisco