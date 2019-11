Sono tante le iniziative messe in calendario dall'amministrazione comunale di Casalbordino per le festività natalizie. Da oggi, 8 dicembre, fino al prossimo 5 gennaio, ci sarà spazio per musica, giochi, appuntamenti religiosi e legati alla tradizione popolare. Oggi, giorno della festa dell'Immacolata, ci sarà la vendita delle stelle di Natale da parte della protezione civile Madonna dell'Assunta presso la Basilica Madonna dei Miracoli e davanti la chiesa di San Salvatore con il ricavato che andrà in beneficenza.

Tra gli appuntamenti, tutti presenti nel programma da poter consultare e scaricare, da ricordare la serata del 22 dicembre presso l'Auditorium comunale, Impulsi di Musica. E poi i due appuntamenti con il presepe vivente a Miracoli, il 26 dicembre e il 5 gennaio. Per il 7 gennaio, inoltre, previsto il Presepe Vivente nel centro storico. Spazio anche allo sport, con il Mandamento Tour del 18 dicembre. E poi appuntamenti a teatro, animazione per bambini, mercatini e stand gastronomici per vivere delle piacevoli feste natalizie.

Scarica il programma [CLICCA QUI]