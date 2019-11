Il 9 e 10 dicembre, presso il Teatro Rossetti di Vasto, avrà luogo l’evento a ingresso libero Primo Piano Ambiente, una due giorni di confronti e riflessioni sul rapporto uomo-ambiente attraverso film e documentari, libri e dibattiti che possano fornire informazioni e strumenti tecnico-culturali.

"Senza nascondere come l’uomo abbia spesso e volentieri contaminato l’ambiente, - spiegano gliorganizzatori - non si può tralasciare di raccontare quanto si possa fare per salvaguardarlo, compatibilmente alle nostre esigenze e in armonia con quelle dei luoghi naturali in cui viviamo". L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione culturale Sideshow in collaborazione con Regione Abruzzo e Comune di Vasto.

Nella prima giornata, venerdi 9 alle ore 18, è previsto l’intervento del sottogretario alla Presidenza della Giunta Regionale con delega all’Ambiente Mario Mazzocca nel dibattito Sisma, prevenzione e criticità del territorio. Al convegno, che si aprirà con i saluti del sindaco Francesco Menna, parteciperanno anche Adriana Cavaglià del Consiglio Nazionale dei Geologi e Paola Cianci, vice sindaco di Vasto e assessore all’Ambiente.

Programma:

Venerdì 9 dicembre

Ore 11 Inaugurazione della mostra Mare Mostro presso Polo Liceale Pantini-Pudente

Ore 17 Presentazione Veleno nelle gole di Simona Barba e Gisella Orsini (Riccardo Condò Editore, 2016). Introduce Alessio Tenaglia

Ore 18 Dibattito sul sisma, prevenzione e criticità del territorio

Ore 21,30 Proiezione di The East (Usa/Uk, 2015, 116 min.) thriller di Zat Batmanglij

Sabato 10 dicembre:

Ore 16 Proiezione di Trashed – Verso rifiuti zero (Usa, 2012, 98 min). Documentario di Candida Brady

Ore 18 Proiezioni di Transumanza (Ita, 60 min). A seguire incontro con il regista Roberto Zazzara. Partecipano Tiziana Dicembre (Itinerari d’Abruzzo Associazione) e Pierluigi Imperiale (Custode del tratturo Magno)

Ore 21,30 Proiezione di La principessa Mononoke (Giappone, 1997, 234 min.) Film d’animazione di Hayao Miyazaki