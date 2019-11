"Domenica ci è mancato il gol per portare a casa i tre punti, per fortuna torniamo subito in campo per cercare di conquistare la vittoria". Queste le parole di Vito Marinelli, attaccante della Vastese Calcio, nel corso dell'intervista andata in diretta sulla pagina facebook di Zonalocale e di cui vi riproponiamo il video. Una nuova modalità per l'ormai tradizionale appuntamento del martedì, in cui ascoltiamo i protagonisti della squadra biancorossa nel giorno della ripresa degli allenamenti.

Marinelli, che domenica scorsa ad Alfonsine è sceso in campo da titolare, non è riuscito ad andare in gol ma ha dalla sua tanta carica agonistica da trasmettere ai compagni. "Con il San Nicolò sarà una grande battaglia. Vogliamo vincere per ri-superarli in classifica e per restare agganciati al Matelica". L'attaccante biancorosso resta "a disposizione del mister e della squadra", anche se Colavitto dovesse decidere di farlo accomodare nuovamente in panchina giovedì pomeriggio. Quello che conta è "l'obiettivo della squadra".

Per la partita di giovedì 8 dicembre, e per quella di domenica 11, nuovamente in casa, la Vastese ha preparato delle sorprese per tutti i bambini che saranno allo stadio. In particolare sugli spalti dell'Aragona ci sarà Babbo Natale che regalerà caramelle e cioccolata a tutti i tifosi più piccoli. "Come lo scorso anno - ha spiegato il responsabile marketing Michele Cappa - vogliamo coinvolgere le famiglie, creando un clima di festa, naturalmente a tinte biancorosse". L'iniziativa "natalizia" fa il paio con la lotteria promossa dalla Vastese con tanti premi in palio [LEGGI].

La 15ª giornata

Chieti - Jesina

Fermana - Sammaurese

Matelica - Romagna Centro

Monticelli - Pineto

Recanatese - Campobasso

San Marino - Alfonsine

Civitanovese - Castelfidardo

Vastese - San Nicolò

Vis Pesaro - Olympia Agnonese