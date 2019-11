Si è tenuto ieri presso l'Auditorium Massimo di Roma il Consiglio dell’Associazione nazionale consulenti del lavoro, con l'insediamento dei consiglieri nazionali, del Collegio nazionale dei sindaci revisori e del Collegio nazionale dei provibiri e l'elezione degli 8 componenti dell'Ufficio di presidenza. Per Luigi Sabatini l'incarico di presidente del Collegio dei revisori.

Per l'ufficio di presidenza, Bonati Luca (Milano), Camassa Stefano (MonzaBrianza), Maffiotti Manuela (Biella), Manca Fabrizio (Cagliari), Marziali Elisabetta (Fermo), Nalini Augusto (Verona), Parlagreco Andrea (Roma), Via Fabiola (Cosenza). Nominati invece Luigi Sabatini, presidente del Collegio revisori, e Nestore D'Alessandro (Reggio Calabria) presidente del Collegio dei probiviri.

"Ritengo - ha dichiarato per l'occasione il presidente nazionale dell'associazione, Dario Montanaro - che l’attività della dirigenza nazionale debba intensificarsi per almeno tutto il 2017. I 55 colleghi del consiglio nazionale più i presidenti ragionali unitamente al coinvolgimento dei presidenti UP, rappresentano una risorsa organizzativa unica della nostra associazione da sfruttare e a cui dare evidenza e forza per raccogliere l’esperienza locale e trasferirla al nazionale come spunto e riflessione sulle politiche da intraprendere".