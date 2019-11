È stato denunciato per ricettazione dalla polizia C.B., 39enne originario e residente nella provincia di Foggia, che circolava con una vettura rubata. La squadra volante del commissariato di Vasto lo ha rintracciato dopo aver ricevuto una segnalazione poichè l'uomo infastidiva il personale di un bar del litorale vastese. "Giunti sul posto gli agenti operanti, accertato che l’uomo si era allontanato poco prima a bordo di una Renault Clio di colore bianco, si attivavano per le ricerche e, nei pressi della vecchia stazione ferroviaria, notavano una persona intenta ad armeggiare vicino ad un’auto bianca, corrispondente alla descrizione fornita dai testimoni", spiega una nota del vice questore Alessandro Di Blasio.

Alla richiesta di chiarimenti da parte degli agenti l'uomo "non sapeva fornire alcuna spiegazione circa il possesso dell’auto e risultava privo di documenti di identificazione. Attraverso gli accertamenti esperiti nell’immediatezza, l’auto in questione risultava essere stata rubata il giorno precedente a Foggia, pertanto l’uomo veniva accompagnato presso gli uffici del Commissariato e l’ autovettura, veniva recuperata dal personale operante, in attesa di essere riconsegnata al legittimo proprietario".

Per questo il 39enne, già con precententi per reati contro il patrimonio, contro la persona ed in materia di armi, "veniva identificato per C.B., di anni 39 e deferito alla locale Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione".