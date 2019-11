Serie C2 - Vasto - Atletico Sambuceto 0-5

Un sabato da dimenticare per la prima squadra del Futsal Vasto che subisce in casa una sonora sconfitta. L'Atletico Sambuceto si conferma prima della classe e dimostra in campo tutto il suo valore (con il debutto in campo di Cavalli e Di Martino provenienti entrambi dalla Serie B nazionale) conducendo la gara dal 1' all'ultimo minuto. Il Futsal Vasto, orfano di Gaspari, Mileno e capitan Bozzelli, non crea mai troppi pericoli alla porta ospite e si limita a difendere e contenere un avversario di tutt'altra portata che crea molte palle gol che vengono per la maggior parte neutralizzate dal rientrante Della Penna. La prima frazione si chiude sul risultato 3-0 in favore del Sambuceto. Nella ripresa la squadra di casa alza il pressing per provare a riaprire la partita ma sono ancora gli ospiti a siglare il 4-0 e di seguito il 5-0 finale (questa volta tra i pali il giovane e incolpevole Di Pardo). Unica nota positiva per i Vastesi l'ottima gara di Di Donato (classe '98) e Notarangelo (classe '99) che hanno ben figurato nonostante la sconfitta. Ora in casa Vastese bisogna dimenticare la sconfitta e concentrarsi sulla prossima gara che vedrà i biancorossi impegnati in quel di Atessa contro un'ostica squadra su un campo difficilissimo.

Campionato juniores | Futsal Vasto - All Games San Salvo 4-1

(2 Di Donato, Piccirilli, D'Ercole)

Domenica mattina alle ore 11 sul campo della Promo Tennis è andato in scena il più atteso dei derby. Ad affrontarsi l'All Games San Salvo (prima squadra militante in C1) e il Futsal Vasto di mister Rossi che attraversa un momento positivo. Nei primi frangenti le squadre si studiano molto e la partita si gioca prevalentemente a centrocampo ma sono i vastesi a passare in vantaggio. Su una rimessa dal fondo il lesto Lella lancia lungo per il pivot Di Donato che gira alle spalle di un incolpevole Argirò (portiere ospite che ha disputato un'ottima gara). Il San Salvo aumenta la pressione e la squadra di mister Tumini riesce a trovare il pareggio con il pivot da posizione defilata che incrocia e trafigge il portiere di casa. Sono i vastesi a tornare in vantaggio ancora con Di Donato lesto a trovarsi al posto giusto nel momento giusto: 2-1. Con il passare dei minuti i vastesi controllano la gara difendendo in maniera ordinata e sfruttando le ripartenze. È da una di queste che Migliaccio (migliore in campo) semina il panico saltando due uomini e servendo a Piccirilli una palla che chiedeva solo di essere spinta in gol. Nel secondo tempo poche emozioni, squadre che creano molto e sprecano molto e nei minuti finali gloria anche per D'Ercole che sigla il definitivo 4-1 e chiude una gara ben giocata dagli uomini di casa. Mister Rossi adesso avrà un mese per continuare a lavorare e far migliorare i suoi ragazzi ma, compito ancora piu arduo, mantenere alta la tensione in vista del girone di ritorno che si prevede avvincente.

Serie C femminile - Don Orione Avezzano - Futsal Vasto 3-3

(Smerilli, Calvano, Di Foglio)

Il Futsal Vasto femminile è chiamato ad una gara insidiosa sul campo del Don Orione Avezzano. La squadra di mister Suriani recupera in extremis l'infortunata Di Foglio ma deve rinunciare a Vitelli, Fabrizio, Napolitano e Tarquinio, già da diverso tempo lontane dai campi di gioco per infortunio. Primi minuti di gara giocati a ritmi blandi da entrambe le formazioni che cercano di studiare le avversarie e prendere confidenza con il campo non abituale per le vastesi. Sono le padrone di casa, però, a passare in vantaggio su un rilancio della Nardulli (anche oggi sugli scudi per l'ottima prestazione) per il pivot vastese Calvano che però si fa anticipare dal centrale ospite che conduce palla e insacca alle spalle del portiere ospite 1-0. Nei minuti conclusivi del primo tempo è nuovamente l'Avezzano a gonfiare la rete sugli sviluppi di una bella azione che viene concretizzata e sigla sul 2-0 con cui si va al riposo. Nella seconda frazione un errore del portiere di casa che non si libera della palla entro i 4 secondi concede una punizione di seconda per le ospiti: Di Foglio tocca per Smerilli che insacca in rete per il 2-1. La padrone di casa non abbassano la guardia e sugli sviluppi di un calcio d'angolo ristabiliscono il doppio vantaggio (3-1). La partita sembra chiusa ma non è così, infatti entra in scena il pivot vastese Calvano che cerca di caricare le compagne e spronarle a non mollare. A 5 minuti dal termine è proprio la Calvano ad accorciare le distanze con una giocata prestigiosa che la porta a segnare il gol del -1 (3-2). A 3 minuti dal termine splendida azione vastese con il capitano Di Foglio che imbuca al pivot Calvano e si ripropone per il triangolo, la Calvano alza la palla con un lob e mette la compagna nella condizione di stoppare e calciare al volo per il gol del 3-3. Nei minuti finali è la Nardulli ad abbassare la saracinesca e far concludere l'incontro in parità. La squadra di mister Suriani torna a casa con un punto guadagnato e la consapevolezza di potersela giocare con tutti. Ora bisogna lavorare perchè gia Giovedi 8 dicembre, alle 15.30 alla Promo Tennis, arriva il San Vito, ostica avversaria ma alla portata delle Vastesi.