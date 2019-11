Si terrà venerdì prossimo lo spettacolo teatrale Allegra ma non troppo, [CLICCA QUI per l'approfondimento] organizzato a Furci per raccogliere fondi per le popolazioni colpite dal sisma.

Protagonista della serata, l'attrice originaria di Furci, Pina Bellano, che sarà accompagnata da Luigi, Pietro e Domenico Minicucci alle chitarre, Fabrizio Fabiano al violoncello e Giovanni Liberatore, voce e pianoforte. L'appuntamento è per venerdì 9 dicembre alle 21,30 presso il teatro Beato Angelo di Furci.

L'incasso sarà devoluto alle popolazioni vittime del recente sisma, in particolare per la ristrutturazione della chiesa di Sella Ciarelli, località del teramano legata a Furci per la vicenda relativa al carabiniere Angelo Cianciosi, fucilato in quelle terre dai tedeschi nel 1943.