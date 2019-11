Dopo il pareggio in casa dell'Alfonsine [LEGGI] è già tempo di tornare in campo per la Vastese Calcio. Allo stadio Aragona, giovedì 8 dicembre alle 14.30, si giocherà la 15ª giornata del girone F di serie D che presenta una sfida di alta classifica tra la Vastese, terza in classifica, e il San Nicolò, secondo alle spalle del Matelica. Sarà un derby abruzzese che vale i tre punti un posto al vertice. I biancorossi, che da tre giornate riescono a mantenere la porta inviolata, hanno l'occasione di contro-sorpassare la squadra di Massimo Epifani (squalificato per questa giornata) ma serviranno attenzione e grinta in campo per battere un avversario davvero ostico.

Al termine dell'allenamento di rifinitura ha parlato mister Gianluca Colavitto [GUARDA] a cui restano alcuni nodi da sciogliere sulla formazione che scenderà in campo dal primo minuto.

La 15ª giornata

Chieti - Jesina

Fermana - Sammaurese

Matelica - Romagna Centro

Monticelli - Pineto

Recanatese - Campobasso

San Marino - Alfonsine

Civitanovese - Castelfidardo

Vastese - San Nicolò

Vis Pesaro - Olympia Agnonese