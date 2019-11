Cinque le vittime accertate - forse però sono molto di più, ma si vergognano a denunciare - della truffa che ha portato alla denuncia dopo 4 mesi di indagini da parte dei carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Vasto, dei sei componenti di una organizzazione criminale dedita alla commissione di truffe e riciclaggio di denaro.

"Le indagini - spiegano dal Comando provinciale - sono partite nel mese di agosto allorquando una donna vastese di 65 anni denunciava ai carabinieri di aver subito una truffa su internet. In particolare, la donna era stata contatta da un profilo Facebook, rivelatosi falso, che ritraeva l’immagine di un alto ufficiale dell’esercito degli Stati Uniti d’America il quale, il più delle volte, diceva di trovarsi in missione a Kabul o in altri territori ove erano in corso conflitti. Dopo circa un mese di chat, l’ignoto soggetto faceva credere all’interessata di essersi invaghito di lei e che era sua intenzione venire a vivere in Italia per sempre. Per dimostrare alla donna che i sentimenti erano sinceri il fantomatico ufficiale inviava un pacco contenente tutti i suoi risparmi che generalmente ammontavano a milioni di dollari. Nel frattempo, la vittima veniva contattata telefonicamente da un soggetto che si qualificava come diplomatico, nonché amico dell’ufficiale, il quale le comunicava che l’involucro era bloccato in dogana (in genere aeroporti di città asiatiche o europee) e quindi occorreva pagare una determinata somma di denaro per far si che il plico giungesse a destinazione. A questo punto incominciavano i versamenti su conti correnti e carte prepagate indicate dai furfanti alle vittime".

La prima fase delle indagini si è conclusa con la denuncia alla locale autorità giudiziaria di N.A. nigeriano di anni 43; N.K. nigeriana di anni 30; E.P. nigeriano di anni 43; N.S. indonesiano di anni 35; M.F. indonesiano di anni 32; O.V. indonesiano di anni 35 nonché col sequestro di alcuni conti correnti riconducibili agli odierni indagati. Non si escludono ulteriori risvolti nella vicenda.

Almeno 5 le donne vastesi adescate con lo stesso modus operandi che, prima di accorgersi che si trattava di un inganno, hanno versato su vari conti la somma totale di circa 50 mila euro: "L’Arma di Vasto - proseguono dal Comando provinciale - è convinta che vi sono ancora donne che per vergogna o per sconforto non hanno ancora denunciato di essere state anch’esse vittime di analoghi delitti. A tal riguardo, si esorta la cittadinanza a tenere alta l’attenzione poiché, purtroppo, sono ancora molte le organizzazioni criminali che adoperano lo stesso escamotage per reperire donne che per vari motivi personali cadono in inganno".