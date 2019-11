Giovedì 8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione, sarà inaugurata l’area antistante la Villa comunale in piazza Marconi oggetto, nelle scorse settimane, di un intervento di riqualificazione. La cerimonia di inaugurazione si terrà durante il consueto omaggio all’Immacolata animato dalla comunità parrocchiale di Santa Maria Maggiore, guidata dal parroco don Domenico Spagnoli; al termine della celebrazione eucaristica delle 10, si avvierà la tradizionale processione che giungerà in piazza Marconi. Qui avrà luogo il rito Un fiore a Maria, con la benedizione dell'area, che, come sottolineano gli uffici comunali, "si presenta pienamente riqualificata: ristrutturato il monumento dell’Immacolata, inaugurato nel 1967, che presentava evidenti segni di tenuta per l’usura delle parti in ferro, completamente arrugginite; realizzata una ringhiera in ferro battuto per delimitare l’area; create nuove aiuole arricchite di elementi floreali; infine posizionate all’interno due panchine per i fedeli che vorranno raccogliersi in preghiera".

"Nel cinquantesimo anniversario dell’inaugurazione del monumento all’Immacolata - ha spiegato l'assessore Luigi Marcello - abbiamo inteso realizzare una manutenzione straordinaria che lo liberasse dagli evidenti segni del tempo e, insieme, conferisse dignità all’intera area. È motivo di orgoglio riconsegnare alla cittadinanza un’area di così alto pregio, in uno dei luoghi più caratteristici della nostra meravigliosa città".