Dall’8 dicembre al 6 gennaio 2017 una serie di manifestazioni caratterizzeranno il calendario predisposto dall’Amministrazione comunale per le prossime festività natalizie.

Tanti e diversificati gli appuntamenti curati dagli assessorati alle Attività produttive e alla Cultura che prevedono diversi spettacoli musicali, il Karaoke Festival, la degustazione di prodotti gastronomici locali, la fiera degli ambulanti in centro, i mercatini del Natale, i giochi di una volta, gli appuntamenti culturali, l’animazione per bambini e il teatro delle marionette.

Grande attesa per la presenza di Babbo Natale con la sua passeggiata in calesse o l’incontro con gli alunni a scuola e l’arrivo della Befana.

Nel corso delle feste natalizie non mancherà il momento dedicato alla solidarietà con il torneo di calcio per Amatrice o il concerto nel ricordo di Eugenio Di Petta.

Nel solco delle tradizioni popolari si rinnova l’emozionante momento in piazza san Vitale con il Fuoco di san Tommaso e la Pasquetta itinerante per le vie della città, il presepe vivente nel centro antico con i bambini che diventano protagonisti della rappresentazione e la mostra di arte presepiale.

"Invitiamo i cittadini sansalvesi – afferma il sindaco Tiziana Magnacca – a farsi rapire dalla magia delle festività natalizie partecipando ai tanti appuntamenti programmati per un Natale che vorrei che ci veda impegnati a fare esercizio di memoria del passato, per affrontare con coraggio il presente e guardare al futuro con una buona dose di speranza".

IL PROGRAMMA COMPLETO

Dicembre 2016

GIOVEDI 8

Dalle ore 11, Esposizione Presepe (Gruppo Alpini S. Salvo/ProLoco), Monumento ai Caduti

Suoni di fisarmonica (il Pentagramma), Monumento ai Caduti

Ore 16:30, Concerto in ricordo di “Eugenio” (Orch.Giovanile di Fiati), Chiesa S. Giuseppe

SABATO 10 e VENERDI 23

dalle ore 15:30 alle 17:45

Babbo Natale in carrozza - passeggiata in Calesse - (Ass. Horsemen Team), vie del Centro

SABATO 10

Ore 18:00, Degustazione polenta e salsicce (Ass Valtrigno), P.za Papa Giovanni XXIII

Ore 20:00, Concerto Gospel di Natale (scuola calcio Aquilotti), Auditorium Chiesa S. Nicola

DOMENICA 11

Dalle ore 8:00 alle ore 22:00

Ambulanti in Centro (Confcommercio), via Duca degli Abruzzi /Strada Istonia

MERCOLEDI 14

Dalle ore 18:00

Torneo di calcio “Un goal per Amatrice (IIS ”R. Mattioli e Comune di S.Salvo), C.S.Stingi

SABATO 17 - DOMENICA 18 - LUNEDI 19 - MARTEDI 20

Mercatini di Natale “L’arte del saper fare” (Associazione ProLoco), Vie del Centro

SABATO 17

(Ass. PROLOCO), Via Roma / P.za Papa Giovani XXII

Ore 15:00, I giochi di una volta - Giochi in legno per grandi e piccini - by Legnobus

Ore 17:30, Dolci tipici Abruzzesi “le Ferratelle della Nonna”

Ore 17:30, Presentazione libro di Paola Toeschi Battaglia (Comune S.Salvo, ProLoco e Premio S.Salvo), Porta della Terra

SABATO 17 e DOMENICA 18

Ore 10:00-21:00

2ª Ed. CIOKMANIA, C.so Umberto I

DOMENICA dal 18/12/2016 al 5/1/2017

Ore 17:00-20:00

4ª Ed. Mostra Concorso di Arte Presepiale (Comune di S. Salvo - Ass. Amici del Presepe), Museo archeologico Porta della Terra

DOMENICA 18

Ore 11:30 e 17:00, Teatrino delle marionette (ProLoco) Via Roma/P.za Papa Giovanni XXIII

Ore 16:30, Concerto di Natale del coro Prichindei (Comune -Ass. Decebal), Porta della Terra

Ore 16:30: 3ª Rappresentazione Presepe vivente dei bambini - (Istituto Comprensivo n. 2 Comune di S. Salvo - ProLoco - UNITRE), Centro Storico

DA LUNEDI 19 a GIOVEDI 22

BABBO NATALE NELLE SCUOLE

dalle ore 9:00 distribuzione caramelle nelle scuole elementari (Associazione Valtrigno)

LUNEDI 19

Ore 17:00, Canti Natalizi (Associazioni sansalvesi), Via Roma/P.za Papa Giovanni XXIII

Ore 16:00 Animazione per Bambini

MARTEDI 20

Ore 16:00: Giochi Gonfiabili animazione (Divertilandia), P.za Papa Giovanni XXIII

Ore 19:00, Fuoco di S.Tommaso (Parrocchia di S. Giuseppe -Comune S. Salvo), P.za S. Vitale - Partecipano i cavalli di Horsemen Team, Gruppi Musicali e Amici della Tradizione

MERCOLEDI 21

ore 18:15, Concerto di Natale (Orchestra della Salvo d‘Acquisto -Ist. Comp. n.1), Chiesa di S. Giuseppe

GIOVEDI 22

ore 17:30, Concerto di Natale (Ass. il Pentagramma), Casa della Cultura Porta della Terra

VENERDI 23

ore 21:00, Not(t)e di Natale (Concerto del Complesso bandistico Città di S. Salvo), Chiesa di S. Giuseppe

MARTEDI 27 MERCOLEDI 28 GIOVEDI 29

ore 21:00, Karaoke festival (New Generation), Palestra Via Verdi

VENERDI 30

Dalle ore 15:00 alle ore 21:00

Triangolare All Christmas Games 2016 (A.S.D. All Games S.Salvo a5), Palestra Via Verdi

GENNAIO 2016

MERCOLEDI 4

ore 15:00, Il Giusto Gusto ... bio in festa con la Befana, Via Roma

GIOVEDI 5

ore 17:00, Pasquetta Sceneggiata con personaggi del Presepe, (Amici della Tradizione), Vie del Centro

VENERDI 6

ore 15:30, Arriva la Befana (Ass. Tic Tac), P.zza Papa Giovanni XXIII

ore 17:30, Premiazione vincitori 4ª Mostra Arti Presepiali